Nexum: Die trendigen Millenials sind gefragt

Nexum betreut Internetdiscount von ihren Standorten in Bern und Köln aus, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Erstes sichtbares Ergebnis der Zusammenarbeit sei die Weiterentwicklung des Corporate Designs für den grössten Elektronikdiscounter der Schweiz.

Die neue Designsprache von Interdiscount komme in den On- und Offline-Werbemitteln zum Einsatz und werde sukzessive auf andere Bereiche ausgeweitet. Sie gehe weg von der klassischen Einzelhandelskommunikation und hin zu einer moderneren, wertigeren Marken- und Produktdarstellung. Unter anderem möchte das Unternehmen so Millenials besser ansprechen.

Neben dem Branding wird Nexum für Interdiscount insbesondere die Neugestaltung und Verbesserung der bestehenden Online- und E-Commerce-Kanäle übernehmen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ein Fokus liege dabei auf der Realisierung eines konsistenten Multi-Device-Ansatzes für ein stringentes Nutzererlebnis über alle digitalen Touchpoints hinweg.

Den Neukunden habe sich die Agentur in einem Pitch sichern können. Neben fachlichen Aspekten sei die jahrelange Erfahrung in der Schweizer Handelsbranche – unter anderem als Online-Leadagentur von Coop – ausschlaggebend für den Zuschlag gewesen. (pd/tim)