Mediaschneider: «Die Werbefeindlichkeit wird zweifellos zunehmen»

Den etablierten Medien, aber auch den Werbeagenturen geht es heute schlechter als früher. Was bedeutet das für Sie? Urs Schneider: Mediaschneider ist in der Vergangenheit jährlich um 16 Prozent gewachsen. Das hatte aber nur wenig Auswirkungen auf das Ebita. Früher war die Relation zwischen Gewinn und Umsatz ausgeglichener. Mit 25 Mitarbeitenden erzielten wir eine höhere Ebita-Marge als mit 60 Leuten. Das bedeutet: Den Gewinn kann man nur durch zusätzliche Effzienz steigern, was aber nicht so einfach ist. In Zukunft wird unser Business also sicherlich noch schwieriger werden.





Inwiefern?

Urs Schneider: Ich glaube, dass Mediaagenturen in fünf Jahren ganz andere – wirklich ganz andere – Kompetenzen haben müssen. Dies hängt stark mit der Digitalisierung und der Transformation der Medien zusammen.





Was heisst das konkret?

Urs Schneider: Ich beobachte, dass viele Kunden im Hinblick auf den momentanen Zustand der Werbung verunsichert sind. Kunden suchen aber immer Investitionssicherheit. Konkret: Kommt ein Chef einer Firma von seinem Silicon-Valley-Besuch in die Schweiz zurück, verlangt er oftmals von seinen Marketingleuten, dass ein xer Prozentsatz, also sagen wir mal zwanzig Prozent, der werblichen Investitionen in die digitale Kommunikation fliessen soll.





Ist das gut?

Urs Schneider: Es kann gut sein, muss aber nicht. Was wir brauchen, sind massgeschneiderte Lösungen für individuelle Business- Cases. Darum heissen wir Mediaschneider (lacht). Doch das ist das Problem der ganzen Branche. Eigentlich wäre eine permanente Optimierung von On- und Offline während der ganzen Kampagne wichtig, doch bis jetzt wird dies nur im Digitalen praktiziert. Früher beschäftigte sich eine Mediaagentur vor allem mit den klassischen Medien – und den Rest überliess sie dem Kunden. Das ergibt in der heutigen Zeit nur wenig Sinn, da es mittlerweile eine Unzahl von Werbemöglichkeiten mit verschiedenen Reichweiten gibt. Es gibt Kunden, die betreiben ausserhalb der bezahlten Werbung zuätzlich noch ein eigenes Publishing oder gar eigene Fernsehsender. Diese Unübersichtlichkeit führt zu einer grossen Verunsicherung. Was die Kunden wollen, sind Multichannel-Lösungen, die aus einem Guss sind.





Was bedeutet das für Sie?