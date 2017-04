Nach der Reorganisation richtet Goldbach Group die Führung des Geschäftsbereichs Marketing Services neu aus. Mike Wippel und Sascha Frommhund, Gründer und Geschäftsführer der Goldbach Interactive Austria, übernehmen per 10. April 2017 als Co- Geschäftsführer die Verantwortung für diesen Bereich an den Standorten Zürich, Konstanz und Wien.

«Die beiden haben in Wien in fünf Jahren eine der erfolgreichsten Performance-Marketing-Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut. Sie haben sich durch das beeindruckende Kundenportfolio und ihre inspirierende unternehmerische Leistung für diese Aufgabe qualifiziert», lässt sich Martin Radelfinger, Verwaltungsratspräsident der Goldbach Interactive in einer Mitteilung zitieren.

Dieter Fassbender, Co-Geschäftsführer von Goldbach Interactive Switzerland, habe sich entschieden, das Unternehmen per Ende April zu verlassen. Er hatte vor einem Jahr zusammen mit Marcel Oppliger in einer Co-Leitung die Goldbach Interactive Schweiz und Deutschland übernommen (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)