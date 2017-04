Admeira: Digitale Partnerschaft mit Eurosport

Die Eurosport-Plattform bietet ausführliche Informationen zu über 100 verschiedenen Sportarten, News und Hintergrundinformationen in Echtzeit. Gemeinsam mit dem Mutterkonzern Discovery Communications hat sich Eurosport diverse Top-Sportrechte, wie beispielsweise die Olympischen Spiele 2018-2024 in Europa oder die Bundesliga in Deutschland, gesichert.

Admeira mit Sitz in Zürich-Altstetten wird das Schweizer Inventar auf den Websites von Eurosport sowie den dazugehörigen Mobile Apps vermarkten, wie das Unternehmen mitteilt. Damit wird es seinen Partnern in Zukunft eine weitere sportaffine, vorwiegend männliche Zielgruppe anbieten können. «Die Eurosport-Plattform ist eine Bereicherung unserer bestehenden Sportangebote von SRG SSR, blick.ch und bluewin.ch. Wir freuen uns sehr über die exklusive Zusammenarbeit», wird Arne Bergmann, Chief Sales Officer von Admeira, in der Mtteilung zitiert.

Das Admeira-Digital-Network weist eine Netto-Reichweite von über 80 Prozent aus und erreicht mehr als 4,8 Millionen Internetnutzer schweizweit. (pd/lom)