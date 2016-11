Clear Channel Schweiz: Digitales Angebot mit neuem Top-Standort

Mit den digitalen Screens von Clear Channel Schweiz im öffentlichen Raum in der Stadt Zürich verschaffen Werbetreibende ihrer Marke einen bewegenden Eindruck. Clear Channel entwickelt das 2016 eingeführte Angebot weiter: So beinhaltet das Premium-Netz «Digital Zürich» neu einen doppelseitigen Screen an bestem Standort vor dem Globus Bahnhofstrasse. Hohe Frequenzen und Aufmerksamkeit seien garantiert, schreibt Clear Channel in einer Mitteilung.

Mit dem neuen Screen wird das Angebot noch attraktiver für Werbetreibende, die mobile, kaufkräftige Zielgruppen an wichtigen Touchpoints in der Stadt Zürich erreichen möchten. Digital Out of Home ist in der Lage, einen Markenauftritt eindrucksvoll zu inszenieren und ist damit ein echter Wirkungsverstärker. Mit Full-HD-Bildqualität auf grossflächigem Bildschirm (72 Zoll) werden Werbespots à 10 Sekunden ausgestrahlt – 900-mal pro Tag. (pd)