Die IAB Switzerland hat im Rahmen der Digital Marketing Konferenz D:Pulse am Donnerstag in Zürich zum achten Mal den «Digital Marketing Award» verliehen. Prämiert wurden herausragende Leistungen in den Kategorien «Digital Marketer of the Year», «Digital Agency of the Year und «Digital Newcomer of the Year».

Yes! Wir holen uns den Digital Marketer of the Year Award 2018 Danke @iabswitzerland #dpulsecon pic.twitter.com/D0882vZiye — Galaxus (@Galaxus_de) 1. Februar 2018



Die Auszeichnung «Digital Marketer of the Year» wird einem Unternehmen verliehen, das sich in besonderem Masse für die digitale Entwicklung des Werbemarktes eingesetzt hat. Nominiert waren: Calanda, Digitec Galaxus, Helsana sowie Swisscom. Die Gewinnerin 2018 ist Digitec Galaxus, wie es in der Mitteilung heisst. Digitec Galaxus investiere viel in die digitalen Kanäle und setzt ihre Kampagnen immer innovativ und auf der Höhe der Zeit um. Mit Digital out of Home haben sie die Vernetzung zu anderen Kanälen einzigartig umgesetzt. Überreicht wurde der Preis von René Plug, Admeira und dem SWA-Geschäftsführer Roland Ehrler.







In der Kategorie «Digital Agency of the Year» wurde der Preis dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. Prämiert wurde eine Agentur die technologisch, wirtschaftlich und werbetechnisch auf der Höhe der Zeit ist. Preisträgerin 2018 ist Agentur Sir Mary. Mit einem neuen Konzept der Kundenarbeit habe Sir Mary einen Weg gefunden viele neue Auftraggeber zu gewinnen», heisst es weiter. Ihre hohe strategische Kompetenz sowie ein starker Fokus auf Beratung und Kreation zeichneten sie aus. Der Award wurde von Martin Radelfinger, Goldbach Group und Roman Hirsbrunner, Präsident der LSA Leading Swiss Agencies, überreicht. Weitere nominierte Agenturen waren: Hoy und Yourposition.

Der Award «Digital Newcomer of the Year» ging 2018 an Natalie Achermann, Online Marketing Manager bei Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Zürich. Achermann war die Teilnehmerin mit der besten Abschlussnote im «Diplomlehrgang Digital Marketing - Grundkurs» der IAB Academy im vergangenen Jahr.

«Wir freuen uns, den Digital Marketing Award mittlerweile in so grossem Rahmen vergeben zu können. Die 8. Awardverleihung war einer der Höhepunkte unseres Digital Marketing Grossevents D:Pulse, der mit über 1200 Besuchern erfolgreich in die zweite Runde gegangen ist», resümiert Roger Baur, Geschäftsführer der IAB. (pd/wid)