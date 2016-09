Adello: Drei neue Köpfe beim Mobile-Marketing-Anbieter

Die ungebremste Nachfrage nach technologisch intelligenten Mobile Marketing-Lösungen veranlasse Adello zum personellen Ausbau auch in Europa, wie das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung schreibt. Zuletzt expandierte das Unternehmen vor allem in Asien. Da dort die strukturelle Basis für nachhaltiges rasches Wachstum mit langfristigen Rahmenverträgen und einem erfahrenen Team abgesichert worden sei, werde nun der Fokus auf die Region Europa-Arabien-Afrika (EMEA) gelegt.

Vom Standort Zürich aus wird Immo Hütte ab Oktober als Director EMEA-Markets das regionale Wachstum vorantreiben. In dieser neu geschaffenen Funktion auf Management Ebene übernimmt Hütte die Leitung des Europa-Geschäftes von Zürich aus. Der 36-jährige gebürtige Deutsche lebt seit zehn Jahren in der Schweiz, verfügt über ein abgeschlossenes Betriebswirtschaftsstudium, fundierte Kenntnisse der europäischen Online-Branche und ist Spezialist für Display- und Affiliate-Marketing.

Ihm zur Seite steht der 31-jährige Allan Schlundt-Bodien, der ebenfalls im Oktober 2016 von Google zu Adello wechselt. In den vergangenen Jahren hat er das europäische Agentur- und Direktkunden-Geschäft in der Region Benelux und Deutschland ausgebaut. Er wird auf Stufe Sales Director für das Neukundengeschäft in EMEA zuständig sein.





Das Schweizer Team erhält Unterstützung durch Fabienne Keller. Sie hatte sich zuletzt bei Globus eCommerce als stellvertretende Leiterin unter anderem auf das Gebiet SEO spezialisiert. Während Ihres Studiums hat sie eine Studie zum Thema «Location Based Advertising für stationäre Detailhandelsunternehmen in der Schweiz» verfasst.

(pd)