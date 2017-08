«Wir beobachten den Markt stetig und greifen dann Themen auf, wenn wir sehen, dass der Markt diese zusammen angehen und weiterentwickeln sollte», begründet Roger Baur, Geschäftsführer der IAB, den Ausbau der Fokusgruppen gemäss Mitteilung. Dann sei es ihre Aufgabe alle Interessensgruppen an einen Tisch zu holen und eine gemeinsame Plattform zu schaffen. Für die Zukunft der digitalen Werbebranche sei dies enorm wichtig und notwendig.

Unter der Führung von Matteo Schuerch hat die Fokusgruppe «Performance» ihre Tätigkeit im April 2017 aufgenommen. Da der «Performance»-Bereich als Gesamtheit und als Kombination von verschiedenen Marketing-Disziplinen stetig an Relevanz gewinne, sei es wichtig auch hier eine Vogelperspektive einzunehmen. Im Zentrum der Arbeit der Fokusgruppe steht gemäss Mitteilung die Professionalisierung des Marktes durch Schulungen und Veranstaltungen, das Schaffen von Transparenz sowie die Beobachtung des Marktes. Das gesammelte Fachwissen der Gruppe werde über die IAB-Academy, die Grundausbildungen im Bereich Digital Marketing anbiete, und IAB-Veranstaltungen an den Markt getragen.

Seit geraumer Zeit erkennt die IAB Switzerland im Markt das Bedürfnis, einen Blick auf die Repräsentation von Frauen in der Digital Marketingbranche zu werfen, wie es weiter heisst. Obwohl die Hälfte der Bevölkerung Frauen seien, falle eine Unterrepräsentation von Frauen im Digital Marketing auf. Dies zeige unter anderem auch das Geschlechterverhältnis in den IAB-Arbeitsgruppen, -Führungsorganen und -Events. In einem mehrstufigen Vorgehen werde nun in einem ersten Schritt eine Studie lanciert, die den Status Quo der digitalen Werbebranche in der Schweiz aufzeigen soll. Basierend auf dieser Studie würden im Anschluss sinnvolle Ziele für den Markt abgeleitet, um Frauen im Digital Marketing zu fördern und als Konsequenz daraus den Frauenanteil im Markt auf allen Ebenen zu erhöhen.

Auf Grund des Bedürfnisses aus dem Markt zur Aufklärung von Native Advertising wurde bereits 2016 die IAB-Fokusgruppe «Native Advertising» gegründet, heisst es weiter. Ziel der Gruppe sei die Klärung und Abgabe von Handlungsempfehlungen. Diese hat im Mai 2017 ihren ersten Leitfaden veröffentlicht, der den Begriff einordnet und über seine Funktion und Werbewirkung aufklärt (persoenlich.com berichtete). (pd/tim)