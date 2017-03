Process: Dreifach kreative Design-Verstärkung

Mit drei neuen Designexperten will die Agentur die Kompetenzen im Team ergänzen und erweitern. Im Wesentlichen seien das «die profunde und langjährige Erfahrung von Christina Widmann im Bereich Markendesign, die gelebte Multidisziplinarität von Lorenzo Geiger und das digitale Auge von Sarah Trendle», wie Process in einer Mitteilung schreibt.

Christina Widmann war bei verschiedenen Agenturen in London, Stuttgart, Chicago und Berlin. Zuletzt war sie Designverantwortliche bei Wirz Corporate und für Kunden wie Autosalon Genf, Denner, Migros oder Ribag tätig. Ihre Arbeiten wurden vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit einem Red Dot für das Rebranding des Basler Grand Hotel «Les Trois Rois».

Lorenzo Geiger studierte Visuelle Kommunikation an der Hochschule der Künste in Bern. Seine Stationen bei Philippe Apeloig in Paris, Fons Hickmann in Berlin und Komet in Bern haben sein Designverständnis und seine Arbeitsweise geprägt. Er war Kreationsleiter bei Eclat und zuletzt Art Director bei Migros Medien. Zu seinen Kunden zählten unter anderem Baloise, Swiss Life, SBB oder Swisscom. Auch er erhielt für sein kreatives Schaffen bereits Red Dot und iF Gold.

Sarah Trendle war nach Stationen in London und Luzern Digital Designer bei SNK Identities in Zürich. Dort hat sie unter anderem an der digitalen Markenentwicklung der Pädagogischen Hochschule Zürich, von Starbucks und UBS mitgewirkt. (pd/eh)