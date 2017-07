Die Migros lanciert die iMpuls Sommerspiele und will damit mehr Bewegung in den Alltag der Menschen bringen. Teilnehmen kann laut der verantwortlichen Agentur Futurecom jede und jeder, alleine oder in Gruppen. Zur Wahl stünden verschiedene Challenges. In der Lauf-Challenge gehe es darum, dass ein Team bis vier Teilnehmer gegeneinander läuft, wobei die während einer Woche gemachten Schritte zählen. Dabei laufen die Teilnehmer durch eine virtuelle Landschaft, landen auf Feldern mit Quizfragen, die sie vorwärts bringen, oder auf solchen, die sie bremsen. Wer lieber alleine spielt, kann in der Foto-Challenge Eigenleistungen erbringen und mit einem Fotobeweis teilnehmen.

An vier Wochenenden zwischen dem 24. Juni und 5. August verwandelt iMpuls zudem sieben Schweizer Städte in «Fangis-Spielplätze». Es gilt die auffällig gekleideten Promotoren mit der Kamera zu fangen, deren Standort auf einer interaktiven Karte angezeigt wird.

Um ein Verbinden für möglichst viele Wearables zu ermöglichen, setzt Futurecom laut Mitteilung auf eine Technologie aus den USA, die bereits im Gesundheits- und Versicherungswesen eingesetzt wird. Zusätzlich wurde die Möglichkeit geschaffen, auch ein iPhone als Tracking-Gerät zu verwenden.

Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund: Christian Witte (Leiter Bereich Gesundheit), Eliane Bucher (Leiterin Digital Health Business), Selina Steinmann (Digital Product Manager), Lara Rohrer (Projektleiterin Kommunikation Gesundheit), Désirée Poffet (Projektleiterin Digitale Kommunikation), Nahuel Allou (Junior Projektleiter Sommerspiele), Michael Nef (User Experience Expert); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Bruno Rambaldi (CTO) Swen Morath (ECD), Claudio Vögtli (UI/UX Experience Design), Sarah Paul (AD), Sebastian Eppler (Grafik), Lukas von Wartburg, Jessica Otto (Beratung), Atif Colo, Rigobert Mihle, Marc-André Bühler, Jean-Baptiste Bernus, Diaz Ordoño Jose Ignacio, Henry Seng, Robert Seidl, Fabian Bräm, David Suppiger (Programmierung), Andrea Pramor, Urs Krucker (Strategie) Brigitte Schäfer, Teresa Viertel (Promotion) (pd)