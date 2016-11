Swiss: Edle Möbel am Zürcher Paradeplatz

Das City Ticket Office der Swiss am Paradeplatz in Zürich wurde neu gestaltet. Kunden können sich «in moderner Atmosphäre individuell und von erfahrenem Verkaufspersonal beraten lassen», schreibt die Airline in einer Mitteilung.

Die Verkaufsstelle wurde im Stil der neuen First-Class-Lounge am Flughafen Zürich gestaltet, so dass es sich nun in moderner Atmosphäre mit Swiss-typischen Designelementen und eleganten Möbeln von Vitra und de Sede präsentiert. Im Raum verteilt befinden sich verschiedene Verkaufsinseln.

Das City Ticket Office ist das einzige Reisebüro, das Swiss heute noch betreibt. (pd/eh)