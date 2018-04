Generation Marketing: Ein Ansatz für mehr Erfolg

Zum zweiten Mal trafen sich am Donnerstag die Eigentümer und CEOs von Schweizer Luxus KMUs an der Swiss Luxury Conference im Hotel Widder und teilten Einblicke in die Marketing-Strategien Ihrer Unternehmen.

Ziel des Symposium war gemäss Veranstalterin Anna Raab (siehe Bild), den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem überschaubaren Rahmen detailliertes Wissen der Schweizer Luxusindustrie zu vermitteln und ein spannendes Networking zu ermöglichen.

Die Bilder dazu gibt es in der persoenlich.com-Galerie. (pd/cbe)