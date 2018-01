Y&R Group Switzerland: Ein Auto verschickt individuelle Botschaften

Die künstliche Intelligenz des neuen Audi A8 passe sich den persönlichen Gewohnheiten seines Besitzers an und lerne ihn so immer besser kennen, schreibt die Y&R Group Switzerland in einer Mitteilung. Auf diesem Insight basierend hat die Agentur ein Mailing konzipiert, das jeden einzelnen seiner Empfänger mit einer individuellen Videobotschaft anspricht.

Dazu wurden im Tonstudio hunderte verschiedene Anreden, Titel und Namen aufgenommen und zu einzigartigen Nachrichten zusammengeschnitten. Beim Öffnen des Mailings startete automatisch ein Video, in dem die Stimme des neuen Audi A8 den Empfänger namentlich begrüsste und dazu einlud, die vielen neuen Features des Wagens zu entdecken.









Verantwortlich bei Audi: Livio Piatti (Marketingleiter Audi), Olivier Pasche (Leiter Marketing Kommunikation Audi), Corinne Grollmuss (Projektleiterin Marketing Kommunikation Audi), Andri Allemann (Projektleiter Handelsmarketing Audi), Liliane Bernet (Projektleiter Handelsmarketing Audi), Franziska Schmidt (Digital Manager Audi); verantwortlich bei Exxtra (Member of Y&R Group Switzerland): Swen Morath (CCO), Strategie: Pirmin Wyss, Susan Baumgartner & Valeska Kraus (Beratung), Stephanie Belvedere (AD), Winfried Schneider (Text), An Le (DTP), JingleJungle (Audio Produktion), Wirz Fraefel Pal (Produktion), Mediacom (Media). (pd/maw)