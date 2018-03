Izzy: Ein Branded Video widerlegt Gender-Klischees

Der Traumjob Pilot ist immer noch fest in Männerhand. Mit einem Branded Video wollen Izzy und Helvetic Airways dafür sorgen, dass dies nicht so bleibt, wie es in einer Mitteilung des Ringier-Magazins heisst.

Im Video werden Drittklässler vor eine scheinbar leichte Aufgabe gestellt: Die Primarschüler sollen Personen zeichnen, die bei der Feuerwehr arbeiten, für die Polizei tätig sind oder ein Flugzeug fliegen. Von den 75 Zeichnungen zeigt nur ein Bild eine Frau. Dann betreten Feuerwehrfrau, Pilotin und Polizistin das Klassenzimmer – und beweisen den verdutzten Kindern, dass die Berufswahl nichts mit dem Geschlecht zu tun haben muss.





Helvetic Airways ist gemäss Mitteilung die Schweizer Airline mit dem grössten Frauenanteil. Das Video transportiere die Werte der Fluggesellschaft wirkungsvoll und sammelte innerhalb von wenigen Tagen über 56’000 Likes, Kommentare und Shares sowie mehr als 680’000 Video-Views auf Facebook und Instagram. «Wir werden von allen Seiten auf das Video angesprochen und sind beeindruckt, was diese Art von Markenkommunikation auslöst», wird Helvetic-CEO Tobias Pogorevc in der Mitteilung zitiert.

Im Zentrum der Branded Videos von Izzy stehe immer eine redaktionell entwickelte Idee, welche eine starke Botschaft oder Haltung des Kunden wirksam ins Social Web tragen soll. Durch Logointegrationen im Video und Markierung der Kunden in den Social Posts werde optimales Branding und Transparenz gegenüber dem Nutzer gewährleistet.





Vor jeder Veröffentlichung teste Izzy im hauseigenen Neurolabor mit Hilfe von Eyetracking, Messung der Gehirnaktivität und Emotionsanalyse, ob das Branded Video auch wirklich den erwünschten Effekt erziele. (pd/maw)