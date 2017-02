Marketing-Tag: Ein Co-Lab zum Thema Leadership

Der Marketing-Tag wird unter dem Motto «Der tote Faden – Digital stellt alles auf den Kopf» laufen. Als Fundgrube visionärer Ideen gilt die Veranstaltung als Trendscout-Event in der Schweizer Marketingbranche, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Event setzt sich mit der Zukunft des Marketings auseinander und vermittelt aktuelle Marketing-Expertise live von den Fronten der digitalen Transformation. Passend zum diesjährigen Tagungsthema wird Peter Metzinger in einem Co-Lab Strategien und konkrete Rezepturen des Empowerments und der Steuerung von Change Management Prozessen vermitteln. Angelehnt ist diese Vorgehensweise laut Mitteilung an sein Buch «Business Campaigning – Strategien für turbulente Märkte, knappe Budgets und grosse Wirkungen». Dabei werden insbesondere auch im Sinne von Mitmach-Kampagnen Methoden des Marketings und von Empowerment Campaigning vermittelt, die diese Prozesse nach innen gerichtet unterstützen können. Die Teilnehmenden sollen befähigt werden, in ihren Unternehmen entsprechende Strategien zu entwickeln und Schritte in die Wege zu leiten.

«Neben digitalen Kompetenzen sind Unternehmen auch auf der menschlichen Ebene herausgefordert: Die exponentielle Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Kombination mit neuen digitalen Tools und Geschäftsmodellen macht vielen Menschen Angst und versetzt sie in ein Gefühl der Hilflosigkeit», wird Metzinger in der Mitteilung zitiert. Die digitale Transformation von Unternehmen brauche deshalb einen strategisch gesteuerten Prozess, der mentale und emotionale Hürden abbaue, Zuversicht schaffe und im Sinne eines Change Managements neue Prozesse, Denkweisen und Kulturen einführe, welche die Mitarbeitenden befähigen würden, die anstehende Transformation produktiv und effizient zu bewältigen und sie als Chance zu sehen.

Zwischen 1984 und 1997 arbeitete Metzinger im Kampagnenbereich von Greenpeace, zuletzt als Geschäftsleitungsmitglied von Schweiz. Seit 1998 ist der studierte Physiker Inhaber und Geschäftsführer der Full-Service-Agentur business campaigning und Dozent für Campaigning an verschiedenen Schweizer Weiterbildungsinstituten und Fachhochschulen. (pd/frt)