Suisse Emex: Ein Festival, das nach Chilbi riecht

von Tim Frei

Eine fast fünf Meter hohe Stabpuppe, ohne Gesicht, bestehend aus einem Netz fadenartiger Stränge, schreitet auf den Gängen der Messe Zürich entlang. Fünf Menschen manövrieren die Grosspuppe «Dundu» mithilfe von schwarzen Stangen sowie einem Einrad und Sattel, die alle an der Puppe befestigt sind. Aus dem Hintergrund ertönt eine beruhigende Musik – sie stammt von einer Kora, einer westafrikanischen, 21-saitigen Stegharfe, die von Stefan Charisius gespielt wird. Zusammen bilden sie die Gruppe «Dundumusik», die unter anderem im Theater, auf Musikfestivals oder im deutschen Fernsehen auftritt. Streckt man seine Hand hinaus, setzt «Dundu» zum «High Five» an und schlendert anschliessend gemütlich weiter.



«Was wirklich wirkt» – unter diesem Motto steht die diesjährige Suisse Emex, die am 29. und 30. August in der Messe Zürich zum elften Mal ausgetragen wird. «Diese Fragestellung bewegt die ganze Branche», sagte Ewa Ming, Geschäftsführerin und Co-Gründerin der Suisse Emex, am Rande der Veranstaltung. persoenlich.com wollte es genauer wissen und fragte gleich die Aussteller an der Messe: «Was wirkt wirklich?». Die Antworten sehen Sie in folgendem Video:



Auf den Gängen treffen die Besucher auch auf junge Frauen, die Zuckerwatte in ihren Händen halten, in den Messehallen duftet es nach gebrannten Mandeln, Popcorn, Hotdogs und Currywürsten. Man wird den Eindruck nicht los, als sei man auf einer Chilbi – und das passt: Schliesslich laufen diese Dorffeste zurzeit landauf, landab. Ewa Ming hält allerdings nicht viel von diesem Vergleich, vielmehr handle es sich bei der grössten Schweizer Expo für Marketing, Event und Promotion 2017 – wie auch schon im vergangenen Jahr – um eine «festivalähnliche» Ausstellung.

Expo auf 12'000 Quadratmetern

Dieses Jahr präsentieren in der Messe Zürich 500 Aussteller auf einer Fläche von 12'000 Quadratmetern ihre Produkte und Dienstleistungen. Ming erwartet zwischen 12'000 bis 15'000 Besucher – sie ist aber «optimistisch», dass die 15'000-Marke erreicht wird. Wie viele Besucher es schliesslich sein werden, steht für sie allerdings nicht im Vordergrund. «Für mich ist der Anlass dann ein Erfolg, wenn die Besucher happy sind und sich mit den Ausstellern und unseren Experten vernetzt haben», betont sie.

In Halle 3, in der Aussteller von haptischen Werbeartikeln dominieren, bestätigt sich das Bild einer Chilbi dennoch: Da ist beispielsweise ein Stand mit einer historisch anmutenden Popcornmaschine, einer Hau-den-Lukas-Attraktion, einer Shisha-Lounge mit Kissen auf dem Boden, einem kleinen Orientexpress und einem einarmigen Banditen. Aus dem Hintergrund sind derweil von einem anderen Aussteller Klavierklänge zu hören. Diese werden durch einen Mann und eine Frau hervorgerufen, die barfuss wie Tänzer auf markierte Klaviertasten springen, die sich auf dem Boden befinden.

An der diesjährigen Suisse Emex werden diverse Neuheiten präsentiert – beispielsweise das Marketing-Wohnzimmer. Ming streicht inbesondere die «Verbindung zwischen Live-Kommunikation und den digitalen Themen» hervor. «Ich bin überzeugt: Die Besucher wünschen sich Networking und Weiterbildung», fügt Ming an.

Sobald man die Halle 3 mit den Promotionsausstellern verlässt, verschwindet der Chilbi-Charakter: In Halle 4 beispielsweise präsentieren Aussteller aus der Event- und Livekommunikationsbranche ihre Produkte und Dienstleistungen. Auf dieser Ebene ist auch die eingangs erwähnte «Dundumusik» anzutreffen, zudem ein überdimensionaler Fussball, der sich dank kleinen Motoren in der Luft hält oder ein Roboter, bei dem Besucher ein Glace bestellen können.

Speziell hervorzuheben ist das Business-Speed-Networking in der «Event Village»: Firmenentscheider stehen sich an einem Stehpult gegenüber und tauschen sich für exakt zwei Minuten miteinander aus. Sobald die Zeit abgelaufen ist, pfeift ein Moderator und der Gesprächspartner wird gewechselt. Total dauert die Session 40 Minuten, so dass jede Person 20 Networking-Gespräche à zwei Minuten führen kann. Pro Messetag wird das Business-Speed-Networking dreimal durchgeführt.

Am 29. und 30. August findet in der Messe Zürich nicht nur die Suisse Emex statt, sondern auch der erste Digital Summit für KMU. «Da viele KMUs unsere Messe besuchen und die Digitalisierung eines der zentralen Themen der Branche ist, strebten wir eine praxisbezogene Zusatzveranstaltung an», begründet Ewa Ming im Kurzinterview mit persoenlich.com die Zusammenarbeit und bestätigt, dass der Digital Summit für KMU «grundsätzlich» ausgebucht sei (siehe Video unten).



Dass es sich bei der diesjährigen Suisse Emex 2017 in der Tat wohl mehr um ein Festival als um eine Chilbi handelt, verdeutlicht sich beim Eingang: Nach der Ticketkontrolle werden Besucher mit lautstarker Musik begrüsst, die von zwei Männern am Mischpult erzeugt wird. Indem der eine Mann mit Glatze mehrmals zum Saxophon-Solo ansetzt, wird der Festivalcharakter unterstrichen.





Videoproduktion: Christian Beck, Grafik: Andreas Bortolotti