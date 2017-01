Process: Ein Logo für alle Migros-Gesundheitsangebote

Mit iMpuls startet Migros 2017 eine Initiative, die alle Gesundheitsangebote des Migros-Genossenschaftsbunds zusammenfasst und bekannter machen soll. Process hat die Detailhändlerin bei diesem weitreichenden Projekt aus Markensicht strategisch beraten und die nötigen Grundlagen für die Kommunikation entwickelt, schreibt die Branding- und Designagentur in einer Mitteilung. Dazu gehören Markenstrategie, Positionierung, Naming, Logo, Designelemente und Guidelines.

Die Migros will die Gesundheit der Menschen in der Schweiz fördern. Seit Jahren hat sich das Unternehmen ein breites Angebot in allen relevanten Bereichen aufgebaut: Bewegung (Sportxx, FitnessPark, Klubschule), Ernährung (Migros, Migros Restaurants), Entspannung (Klubschule, Park im Grünen) und Medizin (medbase, santémed). Die Förderung der Gesundheit in der Bevölkerung ist bereits in den Statuten der Genossenschaft verankert.



Vermarktungsklammer statt neue Marke



Die von Process entwickelte Markenstrategie – die Branding- und Designagentur konnte den Auftrag im Rahmen eines Pitchs für sich gewinnen – hat zum Ziel, die Migros und ihre Submarken in den relevanten Geschäftsfeldern glaubwürdig und nachhaltig mit dem Thema Gesundheit aufzuladen. Um das zu erreichen, werde das grosse, stark fragmentierte Gesundheitsangebot zusammengefasst und einfacher zugänglich gemacht, Gesundheitsthemen in der Kommunikation stärker gewichtet und klar wiedererkennbar, schreibt Process. Dies geschieht im Rahmen einer sogenannten Vermarktungsklammer, die den Namen iMpuls trägt. Sie gibt dem Gesundheitsportfolio eine klare Struktur und Identität.





Ziel der Vermarktungsklammer ist es Gesundheitsangebote und -leistungen für Konsumenten leichter auffindbar und erkennbar zu machen, ohne dass die verschiedenen Marken der Migros einander konkurrenzieren. Sie ist für die Konsumenten Orientierungshilfe und unterstützt den Querverkauf. Die angepasste Marken- und Markenportfolio-Strategie beeinflusst auch die Organisation innerhalb der Migros. So wurde für iMpuls ein neues Gesundheitsgremium ins Leben gerufen, das sicherstellt, dass Synergien genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden.



Die Lancierung der Gesundheitsinitiative wird von verschiedenen Kommunikationsmassnahmen und Kampagnen auf allen Kanälen begleitet. (pd/wid)