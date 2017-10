Schweiz Tourismus: Ein Youtube-Award für den Sommerspot

Patrick Warnking, CEO Google Schweiz, überreichte den Youtube-Award persönlich, den es so in physischer Form das erste Mal gibt. Der Award für den meistgesehenen Schweizer Werbespot im zweiten Quartal 2017 wurde in dreifacher Ausführung übergeben. Je einen erhielten das Team von Schweiz Tourismus, die Agentur Serviceplan und schliesslich Thomas Dirnhofer, der für Konzept und Regie verantwortlich war, wie es in einer Mitteilung heisst.



Der Sommerspot zeigt einen Bürolisten, der in der Natur nach und nach wieder authentischer und natürlicher wird – sozusagen eine Verwandlung durchmacht (persoenlich.com berichtete). Der Sommerspot «Die Natur will dich zurück.» von Schweiz Tourismus kam bei den Usern an, weil er überraschend verpackt und schnell geschnitten war sowie durch den Wechsel zwischen Büro und Natur eine gute Prise Absurdität enthielt.

Der Spot erreichte in der gemessenen Zeit 10,3 Millionen Aufrufe. Dabei zählt ein Aufruf, sobald sich der User das Video mindestens 30 Sekunden lang angesehen hat. Der Spot wurde über 1400 Mal geteilt, und die durchschnittliche Wiedergabedauer lag bei 1 Minute 5 Sekunden. Würde man die Wiedergabezeit aller User zusammenrechnen, kämen 22 Jahre und 359 Tage zusammen. Für den Algorithmus, der das Anzeigen-Ranking bestimmt, sind diese Messwerte eine wichtige Währung – insbesondere die Wiedergabedauer, die sogenannte Watch-Time, weil sie höhere Relevanz und Interesse der User ausdrückt.

Die Plätze zwei bis fünf gingen an Metro Boutique, Micasa, Migros und McDonald’s Switzerland. (pd/cbe)