Interpunkt: Eine kreative Einladung auf Vinyl

Die Trafo Hallen wurden vor Jahren durch die ABB, eine schwedisch-schweizerische Technologiefirma, erbaut. Vor 15 Jahren wurde das alte Fabrikgebäude zur Eventlocation umfunktioniert. Am 6. März wurde deshalb im Trafo Baden gefeiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Passend zum Motto trat eine Coverband der schwedischen Popgruppe Abba auf und führte durch die Golden Night.

Anstelle einer klassischen Einladung versandte die Agentur Interpunkt eine Vinylplatte. Das Goldcover, angelehnt an die Best-of-Platte von Abba, wies auf den Veranstaltungsort hin. Auf der Rückseite lud Reto Leder, der neue CEO und Gastgeber des Trafo, die Gäste zur Jubiläumsfeier ein. Wer das Vinyl in den Plattenspieler einlegte, wurde nicht enttäuscht. Die Stimme des Gastgebers begrüsste die Zuhörer und lud sie auch auf diesem Weg an das Jubiläum ein. (pd/cbe)