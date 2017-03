Dreiplus Werbearchitekten: Eine Kutsche voll mit Rosenranken

Die Sisley S.A. hat Anfang Jahr einen neuen Damenduft namens «Izia» lanciert. «Izia» ist der polnische Kosename für Isabelle, und damit auch eine Art persönliche Handschrift der Sisley-Chefin Isabelle D’Ornano, wie die verantwortliche Agentur Dreiplus Werbearchitekten in einer Mitteilung schreibt.

Im Zentrum der Lancierung des Duftes stand das Key-Visual «love my rose» mit Model Sonia Vasena, der Grossnichte von Sisley-Chefin Isabelle D’Ornano. Für den passenden Look auf den Promotions-Flächen in mehreren Schweizer Warenhäusern hätten mannshohe Spannrahmen und Promotions-Möbel mit künstlichen Rosenköpfen gesorgt sowie mit Ranken geschmückte Säulen und Rosensträusse. Mit den «love my rose»-Fotorahmen seien originelle Inhalte für die Social-Media-Aktivitäten generiert worden.

Mit Rosenranken dekorierte Wagen hätten dazu gedient, die über 4000 Rosen-Samples an die Damen zu bringen. Das Highlight aber sei die mit Rosenranken geschmückte und gebrandete Sisley-Kutsche gewesen, die für den PR-Event und gleichzeitigen Start des Pre-Launch bei Jelmoli in Zürich vorgefahren sei. (pd/tim)