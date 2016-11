APG|SGA Traffic: Einführung TrafficMediaScreen in Bernmobil-Bussen

PAD16

«Jeder Nutzer hat einen individuellen Preis»

Johannes Falck, Experte für Werbung in Echtzeit, erklärt, wie Kunden beim Internet-Einkauf beobachtet werden.

In Zürich hat am Mittwoch der zweite Programmatic Advertising Day stattgefunden. Am Rande dieser Konferenz traf persoenlich.com Johannes Falck, Experte für dynamische Werbung in Echtzeit – auch Real Time Advertising. Der Managing Director von Criteo erklärt, wie Kunden beim Internet-Einkauf beobachtet und verfolgt werden.

von Christian Beck