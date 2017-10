Der Xaver Award ist der Branchen-Höhepunkt der Schweizer Live-Com-Branche. Durchgeführt vom Verband Expo-Event.Live Communication würdigt er am 17. Mai 2018 in der Samsung-Hall in Zürich die spannendsten und innovativsten Projekte des zu Ende gehenden Jahres. Dabei werden spektakuläre Live-Erfolgsgeschichten und kreative Event-Einfälle von einer Experten-Jury mit Vertretern aus unterschiedlichen Industrie- und Dienstleistungsbranchen begutachtet und ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Neukonzeption des Xaver Award im vergangenen Jahr hat sich laut Mitteilung ausgezahlt: 2017 konnte ein Zuwachs an innovativen Projekteinreichungen verzeichnet werden. Auch für den Xaver Award 2018 ist es das erklärte Ziel der Veranstalterin, so viele hochwertige Projekte wie möglich an den Start zu bringen.

Wer schon jetzt sicher ist, mit welchem Projekt er beim kommenden Xaver Award brillieren möchte, kann sich ab 13. November auf der gleichzeitig lancierten Website anmelden. Projekte können für die folgenden Kategorien eingegeben werden: Best Expo Project, Best Brandworlds & Temporary Exhibitions, Best Corporate Event, Best Consumer / POS Event, Best Non-Profit Event, Best Public Event & Show-Entertainment, Best Supplier Services und Best Efficiency Project. Zusätzlich werden der Publikumspreis «Public Xaver» sowie der Ehrenpreis «Xaver of the Year» vergeben. (pd/cbe)