Amnesty International: Eingehüllt in Rettungsdecken für Flüchtlinge

Amnesty Schweiz ruft den Bundesrat dazu auf, 1500 besonders verletzliche Flüchtlinge des Syrienkonflikts so schnell als möglich aufzunehmen. Unter dem Titel «Alles ist besser geschützt als Menschen auf der Flucht» lancierte die Menschenrechtsorganisation am Montag eine nationale Kampagne, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Aktivisten und Aktivistinnen eingehüllt in Rettungsdecken erinnern die Pendler an den grössten Hauptbahnhöfen wie Zürich, Bern, Basel, Lausanne und Genf an die Verletzlichkeit der Menschen, die in ihren Heimatländern alles aufgeben mussten und auf Schutz und Aufnahme hoffen.

In weiteren Orten in der Schweiz laufen Aktionen zur Lancierung der neuen Kampagne zum besseren Schutz von Menschen auf der Flucht an. Die Petition von Amnesty an die Schweiz reiht sich ein in die globale Kampagne «I Welcome» von Amnesty International, die anlässlich des Uno-Flüchtlingsgipfels und der Flüchtlingskonferenz von US-Präsident Barack Obama lanciert wird. (pd)