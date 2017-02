Publicis: Erster Brand auf den Escalator ePanels

Für die insgesamt 64 neuen Werbeflächen entlang von fünf stark frequentierten Rolltreppen hat Publicis ein Konzept entwickelt, das im kalten und grauen Januar-Wetter für einen willkommenen Farbtupfer sorgte.

Denn beworben wurden nicht nur die Spezialangebote zu Reisezielen in aller Welt, sondern vor allem auch die angenehm warmen Temperaturen am jeweiligen Zielort, wie es in einer Mitteilung heisst.

So entstand ein visuell und inhaltlich starker Kontrast, der bei Tausenden von Pendlern jeden Morgen und Abend unweigerlich das Fernweh weckte. (pd/cbe)