Casino Baden: Erstes Online-Casino geht an den Start

Unter dem Brand «JackPots.ch» lanciert das Grand Casino Baden am Montag ein Social-Casino. Es ist das erste legale Schweizer Online-Casino mit Spielen wie Roulette oder Black Jack und der Möglichkeit, Sachpreise zu gewinnen, heisst es in einer Mitteilung. Wer sich registrieren will, muss E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie einen Spielernamen eintippen.

Auf jackpots.ch erhält jeder Gast regelmässig kostenlose Gutschriften in Form von Punkten. Diese kann er bei den unterschiedlichen Online-Spielen einsetzen, um weitere Punkte zu sammeln. Je nach Punktestand erhalten die Spieler Lose, welche die Chance auf Sofortpreise und die Teilnahme an monatlichen Verlosungen ermöglichen. Zudem können die besten Spieler mit einer guten Platzierung im sogenannten Leaderboard zusätzliche Preise gewinnen.

Das Grand Casino Baden bereitet sich mit dem Projekt «Jackpots» auf die bevorstehende Legalisierung des Online-Glückspielmarktes in der Schweiz vor. Das neue Geldspielgesetz befindet sich zurzeit im Differenzbereinigungsverfahren zwischen National- und Ständerat und soll 2019 in Kraft treten.

«Bis zur Konzessionierungsphase beziehungsweise der Möglichkeit, in den Cash-Game-Bereich zu wechseln, wird unser Social-Casino als Marketinginstrument zur Nutzung der Synergien zwischen den On- und Offline-Angeboten dienen», wird CEO Detlef Brose in der Mitteilung zitiert. Ziel sei es dabei, das Know-how im Internet-Gaming weiter auszubauen, produktbezogene Erfahrungen zu sammeln und bestmöglichst auf die bevorstehende Konzessionierung vorbereitet zu sein.

Für die Entwicklung des Spiels arbeitete das Casino mit dem belgischen Unternehmen Gaming 1 zusammen. Die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb liegen laut dem Casino Baden bei rund 500'000 Franken. (pd/wid)