Schweizer Markenkongress 2018: Ex-Migros-CEO erhält Marketing Science Award

Der «Swiss Academy of Marketing Science Award» wurde Herbert Bolliger für seine Verdienste als Bindeglied zwischen der akademischen und praxisorientierten Marketingwelt verliehen, heisst es in einer Mitteilung des Veranstalters. Mit dem Preis werde ein Praktiker geehrt, der die Idee des Marketings in der Praxis stärkt sowie die Marketingausbildung und -forschung an den Schweizer Universitäten fördere.

Der «Rigour & Relevance Research Award» wurde für eine Forschungsarbeit verliehen, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf höchste Anerkennung gestossen sei. Er ging an Jessica Müller-Stewens von der Universität St. Gallen für die Forschungsarbeit «Gamified Information Presentation and Consumer Adoption of Product Innovations» ausgezeichnet.

Am Schweizer Markenkongress nahmen am Dienstag im Zürcher Grand Hotel Dolder über 450 Personen teil. Bilder der Veranstaltung gibt es in der persönlich-Photobox. (pd/maw)