Salt: Fabrice Brisotto realisiert erneut einen Clip

Der neue Salt-Werbespot erzählt – passend zum Schulbeginn und zur baldigen Wiederaufnahme des Hochschulbetriebs – die Gefühlsachterbahnen eines jungen Liebespaares im Schnelldurchlauf rückwärts. Der Spot bewirbt das Salt-Angebot «Plus Swiss Young», wie es in einer Mitteilung des Mobilfunknetzbetreibers heisst.

Den «Back-to-School»-Werbespot realisiert hat Fabrice Brisotto, Student an der Geneva School of Economics and Management (GSEM), wie es weiter heisst. Bereits im vergangenen Jahr durfte Brisotto bei der Realisierung der neuen Young-Spots von Salt Regie führen: Er hatte den letztjährigen «Show Me Your Mobile»-Video-Wettbewerb gewonnen (persoenlich.com berichtete).

Gedreht wurde in Genf unter der Federführung von Térence Spagnolo, einem jungen Schweizer Filmemacher und Grafiker. Der knapp 20 Sekunden dauernde Clip thematisiere die wichtige Rolle, welche moderne Kommunikationsmittel für Jugendliche und junge Erwachsene im Knüpfen und in der Pflege sozialer Kontakte spielen würden.

«Die ab Mitte der 1990er Jahre geborene Generation Z, welche die Zeiten ohne Internet und Mobiltelefonie nicht mehr kannte, gelangt nun ihrerseits an unsere Hochschulen und setzt dort in vielen Bereichen neue Massstäbe – insbesondere in der Kommunikation», lässt sich Salt-CEO Andreas Schönenberger in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)