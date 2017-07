Diego Balli: Farbenfroher Sommer in den Bergen

Was gehört in den Rucksack? Eine Sonnencrème, eine Mütze, oder doch ein Kuschelbär? Im Spiel- und Ausmalheft «Hüttenzauber» können Kinder Gegenstände ausmalen, die sie auf die Wanderung mitnehmen möchten. Die CSS Versicherung und der Schweizer Alpen-Club haben das Heft mit Illustrationen von Diego Balli herausgegeben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wenn das Wetter einmal nicht mitspielt oder das Nachtessen auf sich warten lässt – mit verschiedenen Spielen zum Rätseln und Malen wird es den kleinen Hüttengästen bestimmt nicht langweilig. Das Spiel- und Ausmalheft «Hüttenzauber» ist im Juni auf Deutsch und Französisch erschienen und in allen familienfreundlichen SAC-Hütten erhältlich.



Verantwortlich bei CSS Versicherung: Kurt Felder (Leiter Werbung und Verkaufsförderung); beim Schweizer Alpen-Club SAC: Bruno Lüthi (Bereichsleiter Hüttenbetrieb); Kreation & Umsetzung: Diego Balli, diegoballi.ch; Druck: Wallimann Druck AG, Beromünster. (pd/cbe)