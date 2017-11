Brain2 hat am Donnerstag im luzernischen Ebikon den ersten Eternit-Store in der Schweiz eröffnet. Das Laden-, Vertriebs- und Kommunikationskonzept stammt aus den Federn der Zürcher Werbeagentur, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Shop «Rock The Luxe» sind die Eternit-Klassiker ausgestellt und zum Verkauf bereit. Darunter der berühmte Stuhl von Willy Guhl, die Hocker von der Ecal und vieles mehr. Bei «Rock The Luxe» sind auch neue Brands vertreten. So zeigt zum Beispiel der Leder-Accessoire-Produzent Neri Karra, was heute angesagt ist.

Zum Shop-Konzept hat Brain2 zahlreiche Werbemittel entwickelt und die Social-Media-Kampagne gestartet. (pd/cbe)