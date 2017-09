Dmexco: Firmen generierten über 500 Geschäftskontakte

Der Schweizer Länderpavillon an der dmexco ist und bleibt eine wertvolle Plattform für Schweizer Unternehmen, wie IAB Switzerland in einer Mitteilung schreibt. Dies unterstreiche nicht nur der Fakt, dass sich die dmexco-Geschäftsführung auch 2018 wieder über einen Schweizer Länderpavillon freuen würde, sondern auch die Zunahme internationaler Unternehmen, die an der Messe Zugang zum Schweizer Markt suchten sowie die Zufriedenheit der Partner des Gemeinschaftsstandes.

«Als Schweizer Mobile AdTech company mit internationaler Ausrichtung war die dmexco-Stand-Partnerschaft mit der IAB Switzerland für uns ein voller Erfolg», wird Vanessa Marr, VP Product bei der Adello Group, in der Mitteilung zitiert. Sie fügt an: «Die professionelle Mischung von Aussendarstellung für die Schweizer Industrie und Aussteller sowie die von der IAB Switzerland zur Verfügung gestellte Networking Fläche vermochte sowohl unsere internationalen Kunden und Partner sowie das Adello-Team vor Ort zu überzeugen».

Aber auch Jungunternehmen profitieren von der gemeinsamen Standfläche, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Die Teilnahme an der dmexco ist für uns vor allem strategisch wichtig. Innerhalb von zwei Tagen treffen wir viele potentielle Kunden aus der DACH- Region persönlich und können wichtige Kontakte knüpfen», lässt sich Alban Grossenbacher, Co-Gründer von goTom, darin zitieren.

Folgende Unternehmen präsentierten sich gemäss Mitteilung am Schweizer Pavillion der diesjährigen dmexco: Admeira, Tamedia, AZ Direct, CT-Ads, Scout24, MediaImpact, Adello, goTom, SBB (Digital Business Digital Advertising & Business Development), 1plusX, Mediamint, Netprofit, Purpur Media Vermarktungs. (pd/tim)