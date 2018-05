Das neutrale Forschungsinstitut für Schweizer Out of Home Media SPR+ und die AlpenPlakat AG haben ihre Zusammenarbeit beschlossen. Ab sofort wird somit neben der Medialeistung von APG|SGA, Clear Channel Schweiz und Neo Advertising auch die Medialeistung von Plakatflächen der AlpenPlakat im «SPR+ Expert» transparent ausgewiesen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagnen dieser vier Aussenwerbeunternehmen sind anbieterübergreifend bewertbar und planbar.

Trotz dieser Erweiterung würden die Lizenzpreise für Werbeauftraggeber und Agenturen vorerst unverändert bleiben, schreibt SPR+. (pd/cbe)