Julius Bär: Florence Rollet wird neue Marketing-Leiterin

Julius Bär ernennt Florence Rollet per 26. September 2016 zur Leiterin Marketing. Sie löst damit die bisherigen Co-Leiter Nicole Chandrashekara und Marco Parroni ab, wie es in der Mitteilung vom Montag heisst. Rollet wird in Zürich stationiert sein und an Chief Executive Officer Boris F.J. Collardi rapportieren.

Sie war zuletzt bei Tiffany & Co. als Group Vice President EMEA tätig. Davor hatte sie diverse höhere Führungspositionen in der Luxus- und Konsumgüterbranche inne, unter anderem bei der LVMH-Gruppe, bei Coty Inc. und bei der Reckitt-Benckiser-Gruppe. Rollet ist ausserdem Verwaltungsratsmitglied von Rémy Cointreau.

Nicole Chandrashekara wird eine neue Führungsposition innerhalb der Bank übernehmen. Marco Parroni wird weiterhin in der Marketing-Abteilung als Head Global Sponsoring und Stellvertreter von Florence Rollet tätig sein. Gleichzeitig wird er bestimmte Marketing-Schlüsselprojekte, die für die Bank von strategischer Bedeutung sind, in enger Zusammenarbeit mit CEO Boris F.J. Collardi leiten. (pd)