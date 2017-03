Ciklum: Franco Dal Molin verantwortet die DACH-Region

Ciklum hat Franco Dal Molin zum Regional Director für die DACH-Region ernannt. Dal Molin verantwortet in seiner neuen Rolle vor allem die Erweiterung des Kundenstamms in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Seit 2009 betreut er erfolgreich das Schweiz-Geschäft des Nearshoring-Spezialisten. Eine der ersten Prioritäten des 50-Jährigen ist der Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten im deutschen Markt. Diese sollen rasch im ganzen Land ausgerollt werden. Dazu gehört auch der Aufbau lokaler Sales-Teams in den grossen deutschen Metropolregionen.

«Der deutsche Markt ist für Ciklum kein Neuland. Wir haben hier bereits einen soliden Kundenstamm. Nun gehen wir den Markt jedoch noch strategischer an, um das Potenzial voll auszuschöpfen», wird Dal Molin in der Mitteilung zitiert. In der Schweiz will Dal Molin «das überdurchschnittliche Wachstum halten und weitere Marktanteile im Grosskundengeschäft gewinnen». Eine österreichische Repräsentanz ist für 2018 in Wien geplant. Das DACH-Geschäft leitet Dal Molin weiterhin von Zürich aus. (pd/wid)