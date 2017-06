SAWI: François Besençon ist neuer Verwaltungsratspräsident

Seit 2009 war François Besençon als Vizepräsident des Verwaltungsrates der SAWI Academy for Marketing and Communication tätig. An der diesjährigen Generalversammlung vom 8. Mai wurde er zum Präsidenten gewählt. François Besençon wird die SAWI laut einer Mitteilung mit innovativen Impulsen voranbringen.

Besençon tritt die Nachfolge von Otto Meier an, der dem Verwaltungsrat seit 2009 vorsass.

Durch seine langjährige Erfahrung im Bereich Medien und Kommunikation sowie durch sein umfangreiches Netzwerk bringe Besençon eine Dynamik ein, die es der SAWI erlaube, ihre Position in der Westschweiz zu festigen und gleichzeitig das Angebot in der deutschsprachigen Schweiz weiter zu entwickeln, heisst es in der Mitteilung.

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Genf war Besençon mehr als 30 Jahre im Bereich Medien tätig. Er hatte verschiedene Mandate in namhaften Unternehmen inne, war in der Eidgenössischen Medienkommission tätig, für die strategische Beratung und Public Affairs von Admeira in Bern, als Präsident im Maison de la Communication in Lausanne, als Vizepräsident bei KS/CS Kommunikation Schweiz in Zürich, als Vizepräsident der Mediapulse AG für Medienforschung in Bern und auch als Mitglied des Verwaltungsrates von «L’Agefi».

Unter dem Vorsitz von Besençon besteht der Verwaltungsrat der SAWI nun aus Christian Merk (Vizepräsident), Peter Leutenegger, Otto Meier und Michael Kamm. (pd/cbe)