Clear Channel Schweiz: Franzisca Givotti wird Marketingchefin

Im September 2016 informierte Clear Channel Schweiz: «Aufgrund einer internen Reorganisation der Führungsstruktur hat sich Oliver Schönfeld, Marketing Director und Mitglied der Geschäftsleitung von Clear Channel Schweiz, entschieden, das Unternehmen per Ende September 2016 zu verlassen» (persoenlich.com berichtete).

Nun ist bekannt, wie es weitergeht. «Schönfelds Funktion als Marketing Director und Mitglied der Geschäftsleitung gibt es in dieser Form nicht mehr», heisst es bei Clear Channel Schweiz auf Nachfrage von persoenlich.com.

Als Nachfolgerin wird per Dezember 2016 Franzisca Givotti zum «Head of Marketing» befördert. Sie ist bereits seit mehreren Jahren im Betrieb tätig und zurzeit Senior Marketing Manager. In ihrer neuen Funktion rapportiert sie direkt an CEO Christoph Marty. (pd/clm)