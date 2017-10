Match Communications: «Freches» Mailing im Look einer Zeitung

Mit der Überbauung Letzibach – ein attraktiver Mix aus Wohn- und Gewerbeflächen – trägt unter anderem auch SBB Immobilien zur Entwicklung vom Zürcher Quartier Altstetten bei.

Für die Gewinnung von gewerblichen Mietern hat Match Communications nach eigenen Angaben «eine ungewöhnliche Kampagne» realisiert. Ein Mailing im Look einer Zeitung wurde an circa 1500 Firmenadressen in und um Altstetten versandt. Der Kerngedanke dabei: Die «Zeitung» mit in Bild und Text personalisiertem Cover brachte den Adressaten – neben wichtigen Infos über das Projekt – die Nachricht ins Haus, dass sie demnächst in den Letzibach umziehen würden. «Eine freche Idee, die zahlreiche positive Rückmeldungen zur Folge hatte», schreibt die Agentur.

Zusätzlich realisierte Match Communications einen informativen Folder sowie eine Landingpage mit den wichtigsten Fakten und direkter Responsemöglichkeit.

Verantwortlich bei SBB Immobilien: Iris Weniger; verantwortlich bei immodea: Daniel Hediger; verantwortlich bei Match Communications: Christian Staub, Roland Sennhauser, Simone Bünzli. (pd/eh)