Per 20. Juni 2017 wurden Jeannine Pilloud (SBB Personenverkehr), Beat Buehlmann (Evernote Europe GmbH) und Thomas Landolt (IBM Schweiz) in den Stiftungsrat der GfM gewählt, welcher jährlich den renommierten Marketingpreis vergibt. Dies schreibt die GfM in einer Mitteilung. Die neu gewählten Stiftungsratsmitglieder werden für mindestens drei Jahre im Amt sein und kompensieren die Abgänge von Marco F. Taborelli (Thurella AG), Patrick Warnking (Google Switzerland GmbH) und Maili Wolf (Wolf Consulting).

Beat Buehlmann (Bild oben) ist seit Juli 2016 General Manager EMEA bei Evernote in Zürich. Zuvor war er bei der Internet-Beratungsfirma yourposition.ch und sechs Jahre bei Google in Zürich und London beschäftigt.

Thomas Landolt (im Bild oben) ist per 1. Juli 2014 zum Vorsitzenden der Geschäftsleitung der IBM Schweiz ernannt worden. Er studierte Informatik an der ETH Zürich und absolvierte die Swiss Banking School. Bis zu seinem Eintritt in die IBM 1999 hatte er verschiedene Führungsfunktionen bei einem grossen Finanzdienstleister inne.

Jeannine Pilloud (im Bild oben) ist seit April 2011 Leiterin Personenverkehr bei der SBB. Sie nahm zwischen 2003 und 2011 verschiedene Stationen innerhalb von T-Systems wahr. Die ursprüngliche diplomierte Architektin ETHZ hat weiter einen MBA (INSEAD, Henley/London).

Neu sind somit folgende Personen im Stiftungsrat: Geri Aebi (Wirz), Nadine Borter (Contexta), Ralph Büchi (Ringier Axel Springer), Beat Buehlmann (Evernote), Irene Kaufmann-Brändli (Coop), Thomas Landolt (IBM), Stefan Michel (IMD), Ulrich H. Moser (Conavest), Jeannine Pilloud (SBB), Felix Reiff (Bayer), Marcus Schögel (HSG, Florian Teuteberg (Digitec Galaxus), Dominique von Matt (Jung von Matt), Roger Wüthrich-Hasenböhler (Swisscom.

Mit dem «Jahrespreis der Stiftung für Marketing in der Unternehmensführung» würdigt die GfM Unternehmen für herausragende Marketingleistungen. Der renommierte Marketingpreis wird jährlich durch den Stiftungsrat vergeben. (pd/wid)