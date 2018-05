Frisch zubereitet, schmackhaft und gesund – das sind die heutigen Ansprüche ans Essen, auch für unterwegs. Der Detailhändler Spar will diesen mit der neuen Eigenmarke «Fresh to go» gerecht werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Produktelinie biete Salat-Bowls, Früchte-Becher, Smoothie- und Saftkombinationen, Antipasti ohne Öl, Focaccias und Pizzas, Brötchen nach Backtradition und saisonale Desserts.

In den Länden soll die Auslage mit den genussfertigen «Fresh to go»-Produkten bilden ein Blickfang sein. Insgesamt 60 Snacks und Take away-Mahlzeiten hat Spar zusammen mit seinen Lieferanten für seine neue Convenience-Eigenmarke entwickelt. Diese würden täglich frisch und besonders schonend hergestellt und würden saisonale Variationen bieten. Viele der genussfertigen Produkte könnten sowohl warm wie auch kalt verzehrt werden. (pd/wid)