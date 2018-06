Die Referenten der diesjährigen Affiliate-Marketing-Konferenz sind bereits definiert. Insgesamt werden 20 anerkannte Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum ihr Wissen zum Besten geben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Affiliate-Netzwerke sind vertreten durch Matthias Stadelmeyer, CEO von Tradedoubler, und Marc Hundacker, Managing Director von Awin. Einblicke in die Welt der Publisher geben Ulrich Bartholomäus, Geschäftsführer von Stylight, Johannes Wirth, Regional Director bei CupoNation, sowie acht weitere Schweizer Publisher wie zum Beispiel Rabattcorner, Vergleiche.ch und weitere. Und auch die Advertiser-Seite kommt laut Mitteilung nicht zu kurz, beispielsweise durch Vorträge der Onlineshops Jumbo, PerfectHair und des Schweizer Kreditinstituts Cembra. Veranstaltet wird die Konferenz auch in diesem Jahr von der Schweizer Affiliate-Marketing-Agentur Adresult.

Die neue Datenschutz-Grundverordnung war in den letzten Monaten das Thema Nr. 1 in der europäischen Onlinewelt. Martin Steiger, Anwalt und Unternehmer für Recht im digitalen Raum, wird sich in seinem Vortrag diesem und weiteren Legal-Themen widmen. Auf die aktuellen E-Commerce Trends und Entwicklungen wird in diesem Jahr der Geschäftsführer und Inhaber von Carpathia, Thomas Lang, eingehen.

Und last but not least präsentiert Kurt Schwendener, Geschäftsführer von Adresult, zusammen mit Markus Kellermann, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Xpose360, die Trends und Insights aus dem Affiliate-Marketing.

Als Veranstaltungsort der diesjährigen Affiliate-Marketing-Konferenz dient das Kosmos in Zürich. Der Vorverkauf startet sofort. Die Platzzahl ist auf 250 bis 300 Teilnehmer beschränkt. (pd/cbe)