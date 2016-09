screen-up: Ganz grosses TV beim Fernseh-Tag

Über 900 Gäste aus der Medien- und Werbebranche strömten zur 17. screen-up in die Maag Halle in Zürich, wo die TV-Sender ihre Programm-Highlights und Strategien für das kommende Jahr vorstellten. Der Trend geht zur Eigenproduktion. Für SRF interviewte Moderator Sven Epiney in einer kurzweiligen Talkrunde den Schauspieler Maxim Mehmet, der die Hauptrolle im Film «Gotthard» übernahm. Das Drama über den historischen Tunnelbau wird im Dezember als Zweiteiler im SRF ausgestrahlt. Für musikalische Unterhaltung sorgte Sänger Nickless.

Auch bei den Sendern TMC, NT1 und S1 setzt man auf starke eigene Formate wie zum Beispiel die neue Reihe «Schweiz Pur» auf S1, die mit faszinierenden Naturaufnahmen aus der Schweiz beeindruckt. Die M6 Groupe setzt neben bewährten Unterhaltungsformaten ebenfalls auf spannende und emotionale Eigenproduktionen wie die Abenteuerserie «à l’etat sauvage» und «Mariés au premier regard», wie es in einer Mitteilung heisst.

Von RTL bis zu den AZ Medien

Für das Screening der Mediengruppe RTL reisten die Senderleiter Frank Hoffmann (RTL), Bernd Reichart (VOX), Carsten Göttel (Super RTL), Oliver Schablitzli (RTL Nitro), (RTL II), Hans Demmel (n-tv) und Carlos Zamorano (Direktor Marketing RTL II) aus Deutschland an und präsentierten allesamt emotionale Trailer und spannende Formate. Auch hier setzt man neben US-Blockbustern auf Eigenproduktionen wie «Das grosse Erziehungsexperiment» auf RTL und der erfolgreiche «Club der roten Bänder» auf VOX. Abgerundet wurde der zweite Screeningblock von AZ Medien TV und Moderator Markus Gilli, der in seinem «SonnTalk» mit Mario Fehr, Regierungspräsident des Kantons Zürich, Christoph Mörgeli, ehemaliger SVP-Nationalrat und FDP-Nationalrätin Doris Fiala plauderte.

Guter Start für Puls 8

Die Highlights der SevenOne-Media-Sender präsentierte Moderatorin Annemarie Carpendale in einer screen-up-Spezialausgabe der Sendung «Taff», zu der sie unter anderem Andrea Haemmerli auf die Bühne holte. Die Geschäftsführerin der SevenOne Media in der Schweiz freute sich besonders über den guten Start des Schweizer Senders Puls 8, der sich nach einem Jahr sehr erfolgreich auf dem Markt etabliert hat. «The Voice»-Gewinnerin Jamie Lee sorgte mit einem kurzen Auftritt und grosser Stimme für Gänsehautmomente.

In einem fulminanten Finale mit Feuerwerk und glitzerndem Konfettiregen feierte schliesslich Dominik Kaiser mit seinem Team das 10-Jahr-Jubiläum der 3-Plus-Gruppe. Die Zuschauer können sich schon jetzt den neuen Bachelor Janosch Nietlispach freuen, der sich ab dem 10. Oktober auf 3+ auf die Suche nach der ganz grossen Liebe macht. Im Anschluss wurde bei einem Live-Konzert von Sänger Seven und auf der Afterparty gefeiert.

Die nächste screen-up findet am 28. September 2017 statt. (pd)