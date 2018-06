YB-Meistertram: Gelbschwarz durch die Bundesstadt

Remarkable Media

Wenn Kaffeekapseln vom Himmel fallen

Mit einer ungewohnten Marketingaktion am Musikfestival «The Flying Dutch» in Eindhoven will Café Royal den holländischen Markt erobern.