Orell Füssli Thalia: Gratis-Leseproben an fünf Tramhaltestellen

Die Orell Füssli Thalia AG ermöglicht Pendlerinnen und Pendlern sich mit Lesen die Wartezeit zu verkürzen. An den fünf Zürcher Haltestellen Albisriederplatz, Hardplatz, Hardbrücke, Schiffbau und Escher-Wyss-Platz, an denen die VBZ zusammen mit EWZ und Clear Channel gratis WLAN-Hotspots eingerichtet hat, stehen kostenlose Leseproben aus verschiedenen Büchern zum Download bereit, heisst es in einer Mitteilung.

Die Auswahl an Lesematerial wechselt im Zwei-Wochen-Rhythmus und reicht von Bestsellern über Romane bis hin zu aktuellen Neuerscheinungen. Um von diesem Angebot zu profitieren, muss man sich an einer der fünf Haltestellen mit dem WLAN-Hotspot @VBZ verbinden und sich auf der Startseite eine kostenlose Leseprobe herunterladen. Das Pilotprojekt dauert noch bis zum 17. Juli 2018. (pd/wid)