Gruber & Ianeselli: Grosse Küche zu kleinen Preisen

Lidl Schweiz eröffnet noch in diesem Jahr die erste Filiale in der Zürcher Innenstadt in der ehemaligen Fraumünsterpost im Kreis 1. Die Umbauarbeiten werden im November für sechs Tage unterbrochen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Grund dafür lässt die Herzen aller Gourmands höher schlagen, denn Lidl betreibt vom 13. bis zum 18. November in den Räumen seiner zukünftigen Filiale das Pop-up-Restaurant d'Poscht mit bis zu 100 Sitzplätzen. Die Drei-Gang-Menüs, die mittags ab 11.30 Uhr und abends ab 18 Uhr serviert werden, kosten nur 5 bis 8 Franken, und alle Einnahmen werden für einen guten Zweck gespendet.

Nebst klassischen Werbemassnahmen ist das Pop-up-Restaurant Teil der Kampagne für die Neueröffnung der Lidl-Filiale Fraumünster.

Verantwortlich bei Lidl (Schweiz) AG: Robert Uwira (Marketing); verantwortlich bei Gruber & Ianeselli GmbH: Alessandro Ianeselli (Beratung & Strategie), Fabian Gruber (Creative Director). (pd/cbe)