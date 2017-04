Goldbach Group: GV genehmigt Rechnung und erhöht Dividende

Die Generalversammlung der an der SIX Swiss Exchange kotierten Goldbach Group AG ist am Donnerstag mit grossem Mehr allen Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt, wie es in einer Mitteilung heisst. 87,57 Prozent der stimmberechtigten Aktien waren anwesend oder vertreten.



Erstes Traktandum war die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung über das Berichtsjahr. Zweites Traktandum: Die Dividende. Der Verwaltungsrat hat entschieden, der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 1.20 Franken pro Aktie vorzuschlagen (persoenlich.com berichtete). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 83 Prozent des erzielten Reingewinns. Damit sollen die Aktionäre direkt an der guten Entwicklung des Unternehmens partizipieren.



Mirjana Blume und Patrick Eberle haben dem Verwaltungsrat der Goldbach Group mitgeteilt, dass sie diesen auf die Generalversammlung hin verlassen werden. Der Vorschlag des Verwaltungsrates, die beiden Sitze vorerst vakant zu lassen, wurde angenommen. Die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder des Verwaltungsrates wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Jens Alder wurde als Präsident des Verwaltungsrates bestätigt. Somit setzt sich der Verwaltungsrat der Goldbach Group wie folgt zusammen: Jens Alder (Präsident), Beat Curti (Vizepräsident), Erica Dubach Spiegler, Valentin Chapero und Arndt C. Groth. (pd/cbe)