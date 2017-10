Swiss Marketing Forum: Häppchen, Keynotes und viele Gespräche

Das Swiss Marketing Forum (SMF) führte am 24. und 25. Oktober die Sales-Power-Fachkonferenz zum zweiten Mal durch. Es wurden an beiden Tagen 180 Teilnehmer im GDI Gottlieb Duttweiler Institute in Rüschlikon begrüsst. Während zwei Tagen lieferten Speakers Inhalte zu aktuellen Themen in Verkauf und Vertrieb, wie es in einer Mitteilung heisst.

Christian Belz, Ordinarius für Marketing an der Universität St.Gallen und Direktor am Institut für Marketing, führte als Ideengeber und Moderator durch die Konferenz. Nach einer Einführung des Präsidenten des SMF, Uwe Tännler, machten John Charles, Geschäftsleitungsmitglied der Post, und Ivo Feller, Consultant der Post, den Einstieg in das Tagungsthema.

Neben vielen Keynotes, boten die beiden Tage eine Auswahl an Fokus-Workshops, welche Themen zu den Bereichen Strategie, Sales Metrics, Sales Fitness sowie Cross Selling und Lead Management abdeckten. Abgerundet wurde das Programm mit Netzwerkmöglichkeiten. (pd/cbe)