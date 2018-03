AZ Medien: Hardy Lussi wird Verkaufsleiter bei Belcom

Hardy Lussi zeichnet neu per 1. April 2018 bei der Belcom AG in der Funktion Leitung Verkauf TV & Radio National zusammen mit seinem Team für den Verkauf des nationalen TV- und Radio-Portfolios von AZ Medien verantwortlich. In dieser Funktion berichtet er disziplinarisch an Roger Elsener, Geschäftsführer AZ Medien TV & Radio, und fachlich an Daniel Schnüriger, Geschäftsführer Belcom AG. Schnüriger trägt weiterhin die Gesamtverantwortung für die Vermarktung der nationalen und lokalen TV- und Radiosender von AZ Medien, heisst es in einer Mitteilung.

«Wir freuen uns, mit Hardy Lussi einen langjährigen und ausgewiesenen Fachmann gewonnen zu haben, der sowohl Werbemarkt- wie auch Zuschauer- und Hörermarkt von Grund auf bestens kennt und im TV- und Radiomarkt sehr gut vernetzt ist», wird Elsener in der Mitteilung zitiert.

Zusammen mit seinem Team verantwortet Lussi am Standort Zürich die Betreuung der Mediaagenturen, der nationalen Direktkunden, der Vermarktungspartner Goldbach Media und Admeira, sowie die Zusammenarbeit mit Radio-Vermittlern wie zum Beispiel der SwissRadioWorld.

Lussi war zuvor beim privaten Schweizer TV-Sender S1 tätig, der Anfang 2018 in die AZ Medien überging (persoenlich.com berichtete). Der 49-Jährige gehört zu den Mitgründern des Senders und verantwortete dort als Vermarktungsdirektor die Vermarktung von S1. (pd/cbe)