Farner: Harry Hasler für mehr Sicherheit im Verkehr

Die Kampagne «Fahr sichtbar» von Pro Velo Schweiz und dem VCS Verkehrs-Club der Schweiz hat das Ziel, die Anzahl Verkehrsunfälle zu reduzieren, indem sie vermittelt, wie Velofahrende sicher einen Kreisel durchfahren und links abbiegen. Um dieses Ziel zu erreichen, wählte Farner Consulting einen unkonventionellen Ansatz: Eine dreiköpfige Jury beurteilt in der fiktiven Castingshow «Velotalent of Switzerland» die Fahrweise von Velofahrenden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Jurymitglied konnte dafür Viktor Giacobbo als chauvinistischer Autofahrer Harry Hasler gewonnen werden. Seine Figuren stellt er normalerweise nicht für Werbung zur Verfügung, wie er selbst sagt. Regie führte der Schweizer Erfolgsregisseur Dani Levy. «Ich fand die Idee, Verkehrssicherheit via Comedy und Castingshow populär weiterzubringen, skurril, aber auch wahnsinnig gut». Entstanden sind zwei kurzweilige Videos, die über Social Media verbreitet werden.

Relevanter Content zahlt sich auch bei Werbekampagnen aus, dies zeigt die mediale Reaktion: Auf Cover und Rückseite von «Blick am Abend» war am Mittwoch zu lesen: «Harry Hasler ist auferstanden!» Blick.ch doppelte nach: «Jetzt soll er Velofahrer vor Unfällen bewahren». SRF griff die Videos in «10vor10» unter dem Titel «Velo- Sicherheit mit Harry Hasler» am Dienstagabend auf. Diverse Privatradiosender berichteten zur Primetime ebenfalls zur «Unfallprävention mit Viktor Giacobbo» (Radio Pilatus, Radio 32 und Radio Bern1). Zum einen, weil die Quotes von Harry Hasler radiofon sind, zum anderen haben Radios meist starke Online-Kanäle.

