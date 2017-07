Life Science Communication: Hepatitis mit Musikkasette den Kampf ansagen

80'000 Menschen leben in der Schweiz laut Schätzungen mit einer chronischen Hepatitis B oder C, heisst es in einer Mitteilung von Life Science Communication. Die langjährige Infektion könne die Leber stark schädigen und zu Leberzirrhose oder Leberkrebs führen. Rechtzeitig diagnostiziert und behandelt könnten diese schwerwiegenden Folgen der Hepatitis vermieden werden. Das Problem sei, dass die Hälfte der Betroffenen nichts von der Infektion wisse.

Um diese Dunkelziffer zu senken, lanciert die Schweizer Hepatitis-Strategie die Kampagne «Teste jetzt Dein Hepatitis-Risiko. Schaff Gewissheit!», heisst es weiter. Kern der von der Agentur Lice Science Communication umgesetzten Kampagne sei ein Online-Tool, mit dem das persönliche Risiko einer Infektion eingeschätzt werden könne. Treffe eine Risikosituation zu, biete das Tool einen personalisierten Gutschein für einen gratis Hepatitis-Test in der Region zum Download. Ermöglicht würden die gratis Hepatitis-Tests dank der Zusammenarbeit mit 16 Partnerlaboratorien und Teststellen in der ganzen Schweiz.

Die Aktion startet laut Mitteilung am Welt-Hepatitis-Tag vom 28. Juli und dauert bis Ende September 2017. Sie wird beworben mit Plakaten und Broschüren, welche in ausgewählten medizinischen Zentren und Praxen aufliegen – sowie mit umfassenden Social-Media-Massnahmen. Ein zentrales Mittel seien dabei Videos, die mittels Whiteboard-Drawings, Experteninterviews und Testimonials Hintergründe zu den Infektionsrisiken und den Folgen einer unbehandelten Hepatitis erläutern würden.

Personen mit einem Geburtenjahrgang zwischen 1950 und 1985 sind besonders häufig von einer Infektion mit Hepatitis C betroffen, heisst es weiter. Life Science Communication habe deshalb als Key Visual der Kampagne eine Musikkassette gewählt, welche diese Kernzielgruppe ganz spezifisch ansprechen soll. Die Kassettenbeschriftung «Greatest Risks» und ein Bandsalat würden dazu aufrufen, einen kritischen Blick in vergangene Zeiten zu werfen und dabei mögliche Risikosituationen für eine Hepatitis-Infektion zu erkennen.

Verantwortlich bei Schweizer Hepatitis-Strategie: Bettina Maeschli; bei Life Science Communication: Fabienne Schöpfer, Mark Bächer und Carolin Calefi (Strategie, Beratung und Umsetzung), Ludwig Zeller (Kreation). (pd/tim)