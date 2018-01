Jonlinio: Hohe Roaming-Abrechnung sind passé

Jonlinio unterstützt Qynamic, ein im März 2017 gegründetes Schweizer Start-up, als Leadagentur in allen Marketingangelegenheiten. Die Agentur zeichnet verantwortlich für das Branding, den Launch und alle Social-Media-Accounts, wie es in einer Mitteilung heisst. Jonlinio konzipiert für den Newcomer verschiedenste, länderspezifische Google-AdWords-Kampagnen sowie deren Website. Auch für das Performance-Marketing ist die Agentur zuständig.

Qynamic wird laut Mitteilung der weltweit steigenden Nachfrage des mobilen Internetzugangs gerecht und überzeugt mit einfachen und innovativen Produkten. Das Leistungsangebot richtet sich in erster Linie an Personen, welche nicht auf weltweit mobiles Internet verzichten wollen. Dank den neuen Dienstleistungen können sie überall auf der Welt zu attraktiven Preisen in einem regen Austausch mit ihren Kontakten bleiben. Das gesamte Angebot wird über die Qynamic-App sowie die Website angeboten.

Der Aufbau der Website widerspiegelt die Qualität von Qynamic und unterstreicht die Benutzerfreundlichkeit. Nebst der Distribution der Produkte dient sie als Informationsbeschaffungskanal. Sie ist nach dem Mobile-First-Ansatz aufgebaut und vorerst in englischer Sprache abgefasst. In einem weiteren Schritt wird sie mehrsprachig aufgesetzt. Wie die beauftragte Marketingagentur schreibt, wurde die Website unter dem Qynamic-Motto «anyone – anytime – anywhere» entwickelt.

Verantwortlich bei Qynamic: Roman Bernold (Co-CEO), Kasimir Schmid (Co-CEO); verantwortlich bei Jonlinio GmbH: Flavio Niederhauser (Projektleitung), Patricia de Luca (Website), Eveline von Rotz (Texterin), Miguel Schweiger (Kreation), Melanie Waser (Social Media), Nicolas Rima (Video), Chris Adrian (Design), Benjamin Luterbacher (Grafik). (pd/cbe)