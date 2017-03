Bindella: Ilaria Russo bittet zu einem Glas Wein

Bindella setzt für die Werbung statt auf professionelle Models immer wieder auf die eigenen Mitarbeiter. Dies nicht aus Gründen der Kosteneinsparung, sondern zur Motivation, wie es in ein Mitteilung an persoenlich.com heisst.

Ganz aktuell hängen nun Plakate aus, welche die Erweiterung der Vinoteca an der Hönggerstrasse 115 in Zürich bewerben. Aufgrund des grossen Erfolges bei den Kunden wurde die Fläche dieses Weinparadieses fast verdoppelt. Als «Bindella-Model» stellte sich für diese Kampagne Ilaria Russo zur Verfügung. Sie ist in der Bindella Weinbau-Weinhandel AG als Assistenz Einkauf tätig.

Für die Kreation der Kampagne zeichnete die Bindella-eigene Marketingabteilung unter der Leitung von Karin Fuhrer verantwortlich. (pd/tim/cbe)